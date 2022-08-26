Konforsuz ulaşıma sıkı denetim

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar dolmuş dönüşüm sürecinin tamamlanmasının ardından Trabzon halkının daha konforlu ulaşım hizmetine kavuşması adına denetimlerini sürdürüyor.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri; Taksi, Taksi Dolmuş, Dolmuş, Minibüs ve S Plaka Hatlı Araçlar Toplu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde denetimlerde bulundu. Ekipler; araçlarda cam filmi, hat ve durak ihlalleri, araçların uygunluk belgesi özelliklerini kaybetmesi, kapı açık şekilde ve kapasite fazlası yolcu taşınması, araçların engelliye uyumlu olup olmaması, klima kontrolü gibi konularda denetimler yaparken, şoför esnafına da bilgilendirmede bulundular.

TOPLU ULAŞIM KOMİSYONU KURULDU

Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlallerle ilgili tutulan tespit tutanakların, gerekli yasal işlem yapılmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı uhdesinde oluşturulan ‘Toplu Ulaşım Komisyonu’nda değerlendirileceği öğrenildi.

VATANDAŞLARIMIZIN KONFORUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, şu ifadeleri kullandı; “Ortahisar ilçesinde hayata geçirdiğimiz ve vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldığımız dolmuş dönüşüm sürecimizi tamamladık. Ve bununla ilgili de geniş kapsamlı bir ‘Toplu Taşıma Yönetmeliği’ hazırladık. Bu doğrultuda da Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ile birlikte Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle iş birliği içerisinde denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Cam filminden çeşitli aksesuarlara, klimadan kılık kıyafet gibi başlıklara dikkat etmekteyiz. Gerekli tutanaklar tutulup, kurduğumuz Toplu Taşıma Ulaşım Komisyonu’nda değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası encümen kararıyla para cezası, UKOME kararıyla da araç bağlamaya kadar giden cezalar uygulanacaktır. Kurallara uyan esnafımızın rahat ettiği, vatandaşımızın konforunun sağlandığı bir süreç yürütülmektedir. Bu doğrultuda denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.