Konforlu ulaşım için Geyve’de 600 kapağa müdahale edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesinde tamamladığı çalışmalar sonrasında sokak ve caddelerde bulunan kanalizasyon kapaklarını yenileyerek yolda oluşan kot farkını da ortadan kaldırdı. 600 adet kapakta yapılan işlem sonrasında sürücüler güvenli ve konforlu ulaşım ile buluşturuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve’de toplam 9 sokak ve caddede tamamladığı çalışmalar kapsamında yolun konforunu bozan 600 adet kanalizasyon, yağmursuyu, ızgara ve kapakları ile içmesuyu vana kapaklarını standartlara uygun hale getirildi.

Aynı zamanda eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan kapaklarda çalışmalar kapsamında yenilendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yörükler Mahallesi’nde bulunan Değirmen Caddesi ile Okul Caddesi, İnciksuyu Mahallesi’nde bulunan Umurbey Caddesi ile İnciksuyu Sokak, Tepecikler Mahallesi’nde bulunan Rauf Denktaş Caddesi, Enverpaşa Caddesi ve Eşme Caddesi, Camikebir Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal Caddesi ile Koçak Sokak’ta tamamlanan çalışmalar ile ulaşım artık daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Özverili şekilde çalışan ekipler ulaşımda aksamalara sebebiyet vermeden hızla yenileme ve kot yükseltme işlemlerini tamamladı.