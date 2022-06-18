Konforlu tatilin yeni gözdesi Balıkesir sahilleri

Maviyle yeşilin kucaklaştığı Ege ve Marmara Denizlerine kıyısı olan Balıkesir sahilleri, Büyükşehir Belediyesi eliyle güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin; sahil yolları ve plajlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla Balıkesir sahilleri, güvenli ve konforlu tatilin merkezi olarak gözdeliğini koruyor.BALIKESİR (İGFA) - Temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla dünyanın en güzel sahillerini bünyesinde barındıran Balıkesir’in 291 kilometrelik kıyı şeridi üzerinde yer alan plajları, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği; rutin bakım, onarım, temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarıyla turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın göreve gelmesinin ardından verdiği talimatlar doğrultusunda kıyı şeridinde hummalı bir şekilde çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi; sahil yollarının doğal güzelliğini koruyarak yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yeşil alanlar ve spor sahaları kazandırıyor. Vatandaşların aktif kullanımıyla canlanan sosyal birer yaşam alanı olarak yeniden tasarlanan sahil şeritleri, yaz nüfusu 3 milyonu aşan Balıkesir’in ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU TATİL İMKÂNI

Eşsiz deniziyle özellikle yerli turistin vazgeçilmezi olan Balıkesir sahillerinde sezon öncesi kum eleme ve detaylı kıyı temizliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sezonun gelmesiyle de giyinme, duş ve tuvalet kabinleri ile iskele kurulumlarını da tamamladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda kendi sorumluluğundaki plajlarda cankurtaran hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi; plajlarda güvenlik ve kaliteyi artırarak ziyaretçilerine daha konforlu bir tatil imkânı sunuyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Mavi Bayrak sayısında ülkede 5. sıradaki yerini koruyan Balıkesir’de, önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması için Büyükşehir Belediyesi, yaz kış çalışmalarını sürdürüyor.