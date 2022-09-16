Kömür satıcılarına sıkı denetim

Denizli Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için ilk olarak kömür satış noktalarında denetime başladı.DENİZLİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı salımlarından kaynaklanan hava kirliliğini en az düzeye indirmek için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile satış izin belgelerinin olup olmadığı ve kömür çuvallarının Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan yerli ve ithal kömür torba örneğine uygun olup olmadığı da kontrol ediliyor.

TSE standartlarında bacalara filtre takma zorunluluğu var

Öte yandan, Denizli İl Mahalli Çevre Kurulunca 2021 yılında güncellenen kararlarının devam ettiğine dikkat çekilirken, vatandaşlardan şu hususlara dikkat edilmesi istendi: "Denizli merkez ilçeleri (Pamukkale ve Merkezefendi) ile Acıpayam, Honaz, Sarayköy, Serinhisar, Tavas ve Çivril merkez sınırları içerisinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde merkezi ısınan konutlarda doğalgaz dönüşümünün yapılarak, kullanıma geçirilmesi zorunludur. Doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde merkezi ısınma sistemine sahip 5 daire ve üzeri binalarda ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kullanılan yerli kömürlerde alt ısıl değerin MÇK Kararı'na göre 5400 kcal/kg ve kükürt oranının yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değerin 7200 kcal/kg ve kükürt oranının ise yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmektedir."

Denetimler devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, insan sağlığı açısından hayati önem taşıyan kömür denetimlerinin devam edeceğini ifade ederek "Kalitesiz kaçak kömür tüketimi, hava kirliliğini artıran etkenlerin başında geliyor. Çevreye büyük zarar veren hava kirliliği, insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor. Solunum enfeksiyonlarına neden olan hava kirliliği birçok hastalığı da tetikliyor” dedi. Alınan numunelerin Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizli Çevre Kalite (DENÇEV) Laboratuarı'nda analizlerinin yapıldığını ifade eden Değirmenci, sonuçları olumsuz çıkan kömürlerin satışlarının yasaklandığını işaret etti.

Büyükşehir iklim değişikliği ile mücadele ediyor

Vatandaşların özellikte açıkta satışı yapılan kömürleri tercih etmemesi ve yakma sistemlerinin düzenli bakım ve temizliklerinin yapılması gerektiğine dikkati çeken Değirmenci, kömür tutuşturulurken odun kullanılması gerektiğini vurguladı. Değirmenci, “Kömürü tutuştururken yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemeler kesinlikle kullanılmamalı. Bununla ilgili vatandaşlarımız olumsuz bir şeyle karşılaşırlarsa belediyemize bilgi vermelerini istiyoruz. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan iklim krizi ile mücadele kapsamında ilimizde sera gazı salımlarını ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini en az düzeye indirmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz" diye konuştu.