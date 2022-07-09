Komşuların kavgasında silahlar çekildi

Adıyaman’da komşular arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Kavga sırasında bir kişi tabanca ile havaya ateş etti. Polis ekipleri kavga eden grubu ayırdı.

ADIYAMAN SANAL HABER

ADIYAMAN (İGFA) - Olay, Yavuz Selim Mahallesi 604 sokak içersinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açmaya başladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Olayda 1 adet kurusıkı tabanda ele geçirildi.