Kocali'de A Takımı'ndan Eyüp Sultan Camii'ne dış bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranan İzmit Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii’nin dış cephesi ve minaresini boyayarak, güzel bir görünüme kavuşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, talepleri değerlendirerek, ihtiyaç halinde yeni yapılan camilere inşaat malzemesi desteğinde bulunuyor, yıpranan dış cepheleri ve minareleri boyayarak, şık bir görünüme kavuşturuyor.

Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin talebi üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince camide keşif çalışması yapıldı. Hava koşulları nedeniyle caminin zamanla yıpranan dış cephesi ve minaresi, A Takımı ekiplerince boyandı.

Boya ve işçiliği Büyükşehir tarafından karşılanan caminin alt katlarının iç boyası ile bazı bölümlerinde onarım çalışması ve temizliği de yapıldı. Caminin güzel bir görünüme kavuşmasından dolayı memnuniyetini dile getiren cami cemaati, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İzmit Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, Eyüp Sultan Camii’nin dış cephe ve minaresinin Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri tarafından güzel ve özenli bir şekilde boyanarak, güzel bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.

Mahalle ve cami cemaati adına yapılan güzel hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Moğultay, Büyükşehir’in Sanayi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı, asfalt, aydınlatma, trafik ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere çok sayıda hizmetlerinden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.