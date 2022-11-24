Kocaeli’yi geleceğe taşıyan yatırımlar sürüyor

Kocaeli Stadyumu bağlantı yolunda inceleme yapan Başkan Büyükakın, yapılan her yatırımın Kocaeli’yi geleceğe taşıdığını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden D-100 Karayolunun Köseköy battı çıktısı ile batı kısmından Kocaeli Stadı’na ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek Köseköy Koridoru Alikahya bağlantı yolundan Kocaeli Stadı’na ulaşımı hem rahatlatıp, hem kolaylaştıracak.

Projenin şantiye sahasında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç eşlik etti.

Kent trafiğinin en kritik noktalarından biri olan bölgeyi rahatlatacak çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyleyen Başkan Büyükakın, “Kentimize yaptığımız her yatırım Kocaeli’yi geleceğe taşıyacaktır. Geleceği planlayan ve sonra harekete geçen ekibimizle birlikte bölgemizin ihtiyacı olan ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz” dedi.

Köseköy Koridorunu stadyuma bağlamak için önem arz eden Sakıp Sabancı Caddesi’ni stadyuma bağlayan yol güzergâhında bulunan Yirim Dere Köprüsünde çalışmaların yüzde 95 seviyesine geldiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Aynı güzergâhta yer alan Otoban alt geçidinin en kısa sürede kullanıma açmak için arkadaşlarımız çalışıyor” ifadelerini sarf etti.

Şantiye sahasına kurulan ekrandan drone ile çekilmiş çalışmaların son görüntülerini izleyen Başkan Büyükakın, Ankara ve İstanbul istikametlerinde yer alan mevcut eski köprü ve Vatan Caddesi-Sakıp Sabancı Caddesi arasındaki mevcut altgeçidin yıkımlarının tamamlanıp dolgu imalatlarının devam ettiğini belirtti.