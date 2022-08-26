Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsünün düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması heyecanı Yunus Emre Kültür Merkezinde devam etti. Dört günün sonunda toplam 11 isim finale yükseldiKOCAELİ (İGFA) - Kentin en değerli markası Kocaelispor’un tarihinin gelecek nesillere aktarılması adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması bu yıl Cumhuriyet Parkı’nda başlamıştı.

Yarışmanın dördüncü günü Yunus Emre Kültür Merkezinde devam etti. Finale kalan isimler ise 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde kıyasıya mücadele edecek.

İŞTE FİNALİSTLER

Spor İşleri Müdürlüğü organizesinde Moderatörlüğünü Mehmet Açık’ın gerçekleştirdiği yarışmanın ilk iki sorusunda telefon ile joker hakkı uygulaması bu yıldan itibaren uygulamaya geçmiş oldu. 10 yarışmacının katıldığı yarışmanın dördüncü gününü zirvede tamamlayan 4 isim 27 Ağustos Cumartesi akşamı (Yarın) gerçekleşecek olan büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Böylece dördüncü günün sonunda finale yükselen isim sayısı 11’e yükseldi. Finalde kozlarını paylaşacak isimler ise şöyle: Mehmet Özdenkaya, Orkun Çakar, Hakan Eltut, Yağız Taşer, Berat Kaan Bayram, Ulaş Erdoğan, Mert Yazıcı, Yusuf Aktürk, Kubilay Ketenci, Nihal Koç, Batuhan Taşçı.

Hafta içerisinde 4 farklı günde yapılan elemelerde finale kalan yarışmacılar, yarın akşam Belsa Plaza önünde yapılacak büyük finalde şampiyonluk için ter dökecek. Finalde Kocaelispor’un efsane isimleri de jüri olarak yer alacak ve dereceye girenlere ödüllerini takdim edecek.

Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 Bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 Bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise bin TL’lik hediye çekinin sahibi olacak.

MANGA’DAN KOCAELİSPOR İÇİN ÖZEL ŞARKI!

Birbirinden değerli hediyelerin yanı sıra İzmitlileri bir sürpriz daha bekliyor. Final gününde ayrıca ünlü müzik grubu MaNga’nın Kocaelispor için hazırladığı şarkı ve klip de ilk defa vatandaşların beğenisine sunulacak. Kocaelisporlular uzun zamandır MaNga’nın Kocaelispor’a özel hazırladığı şarkıyı bekliyordu.