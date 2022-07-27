Kocaeli’nin yaz neşesine Sefo damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz neşesi adı altında düzenlediği etkinlikte ünlü rapçi Sefo’yu Başiskele’de gençlerle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güzel vakit geçirmesi için ‘Yaz Neşesi’ etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda birçok sanatçının hayranlarıyla buluşma fırsatı bulduğu etkinlikler Başiskele’de ünlü rapçi Sefo konseriyle devam etti. Sefo birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Başiskele sahilinde sevenleriyle buluşan ünlü rapçi Sefo, müzik dolu bir akşam yaşattı. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Ünlü rapçi Sefo, “Bilmem mi?” şarkısıyla başlattığı konserde 7’den 70’e büyük ilgiyle karşılandı. Hayranlarının isteklerini de göz önüne alarak seslendirdiği şarkılarıyla Sefo, Başiskele’de müzik dolu bir gece yaşattı.

Sefo’nun muhteşem ekibi ve sahne performanslarıyla ilgi çeken konserini gülümseyen gözlerle dinleyenler arasında engelli bireyler de vardı. Kocaeli’nin dört bir yanından katılım sağlanan konserde Sefo’nun enerjik yapısı ve şarkılarıyla coşan Kocaelililer, dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.