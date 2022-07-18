Kocaeli’nin 'yaz' neşesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamındaki yerel müzisyen konserleri ve açık hava sineması kente yaz neşesi yaşatıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu etkinlikler içinde yer alan açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri de kentin yaz neşesine neşe katıyor.

Açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri kentin sahil bantları ve kent meydanlarında gerçekleştiriliyor. İlk etkinlik geçtiğimiz günlerde Gölcük Kavaklı Sahilinde yapıldı. Gölcüklüler, akşam saatlerinde Kavaklı Sahili’ndeki yerel müzisyenlerin konseriyle eğlendi. Şarkı ve türkülere birlikte eşlik eden vatandaşlar zaman zaman halay çekerek doyasıya eğlendi.

YEREL MÜZİSYENLERİN MUTLULUĞU

Öte yandan özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren yerel müzisyenlerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl düzenlenen Kocaeli’nde Yaz Neşesi organizasyonu kapsamında “Kocaeli Yerel Müzisyenler Şenliği’ düzenlendi.

Büyükşehir’in söz konusu etkinliği, pandemi döneminde Kocaelili yerel müzisyenlere yönelik anlamlı bir destek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Yaz Neşesi etkinliklerinde yerel müzisyenleri unutmadı. Müzisyenler; Ağustos ayının son haftasına kadar Kocaeli’nin park ve bahçelerinde, sahil kenarlarında, günlük hayatın aktığı noktalarda vatandaşlarla buluşarak, performanslarını sergileyecek.

Bu arada yaz akşamlarının en nostaljik ve keyifli aktivitelerinden olan açık hava sineması Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Neşesi etkinliklerinde vatandaşlarla buluşturuluyor. Gölcük Kavaklı Sahili’ndeki vatandaşlar da yerel müzisyenler konserinin ardından açık havada “Bizim için Şampiyon” adlı filmi izledi. Büyükşehir’in mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.