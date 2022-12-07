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Kocaeli’nin markası köprülere işleniyor

Yerel 07.12.2022, 14:34
Kocaeli’nin markası köprülere işleniyor

Kocaeli’nin yeni marka logosu Büyükşehir tarafından İzmit’in sembollerinden Mimar Sinan Köprüsüne işlendi. Köprü girişine Mimar Sinan’ı anlatan panolar da konuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin markalaşmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde daha tanınır olması, şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının görünür hale gelmesi yönündeki çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen bir programla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tanıtımı yapılan Kocaeli markası ve logosu da şehrin farklı noktalarında yerini almaya başladı. Son olarak İzmit’in sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Köprüsü’ne Kocaeli’nin yeni logosunun görselleri işlendi. 

KOCAELİ MARKALAŞIYOR

Büyükşehir, Kocaeli’nin markalaşması, kentin turistik, tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, kış ve yaz turizminden gastronomiye kadar geniş bir yelpazede tanıtım yapılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda www.kocaelimarkalasiyor.com internet sitesini de hayata geçiren Büyükşehir, Kocaeli’nin; sokaklarında turistlerin dolaştığı, sadece yol güzergahında gelip geçilen bir şehir değil, konaklanan ve özel olarak ziyaret edilen bir şehir olması için de projeler geliştiriyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalar da meyvesini veriyor. Kocaeli artık turist rehberlerinin listesinde ilk sırada yer alan, turizm acentelerinin özel turlar düzenlediği, filmlere ve dizilere ev sahipliği yapan, doğa tutkunlarının ajandasına mutlaka not ettiği bir kent olmaya başladı.

YENİ LOGO GÖRSELİ

Bu kapsamda Kocaeli’nin marka değerinde önemli bir yer tutan kentin yeni logosunun da şehirde yaşayanlar tarafından benimsenmesi, kurum ve kuruluşlar tarafından daha yaygın şekilde kullanılması, hafızalarda yer etmesi için şehrin farklı noktalarına uygulanıyor. Son olarak D-100 Karayolu üzerinde yer alan İzmit’in 3 sembol köprüsünden biri olan Mimar Sinan Yaya Köprüsü’ne, İstanbul ve Sakarya istikametlerinde geçen araçların ve yayaların rahatlıkla görebileceği boyutlarda yeni logo görseli ve Kocaeli Büyükşehir yazıları konuldu.

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