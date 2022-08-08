Kocaeli’nin başarılı gençlerine kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’nin geleceği gençlerle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de LGS ve YKS’de üstün başarı gösteren öğrencilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilerin başarılarını tebrik ederken bir yandan da kendi tecrübelerini paylaştı.

Düzenlenen programda Liseye Giriş Sınavı’nda 500 Tam puan alan 6 öğrenci, yüzde1’lik dilime giren 175 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 1000’e giren 85 öğrenci, Avrupa ve Amerika’da önemli üniversiteleri burslu ve yüzde 50 burslu olarak kazanan 17 öğrenci ile birlikte aileleri de salonda hazır bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Sınavlarda gösterdikleri başarı ile hem ailelerinin yüzünü ak eden hem de şehrimiz için bir gurur vesilesi olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmasında ailelere de seslenen Başkan Büyükakın, öğrencilerin hayatlarında başarının çok önemli bir yer tuttuğunu ancak hayatın bundan ibaret olmadığını dile getirdi.

Hayatın bir denge üzerine kurulu olduğunun vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, disiplinli olarak çalışmaya devam ederken bir yandan da hayatta eğlenmenin, dinlenmenin, sosyalleşmenin hatta hata yapmanın da olağan ve gerekli olduğunu söyledi. Öğrencilere bir eğitimci şapkasıyla öğütler veren Başkan Büyükakın, “Hayat sadece çok test çözerek başarılı olmak değil insanlarla diyalog kurabilmek, onları anlayabilmek, derdiyle dertlenebilmek ve kusurlarımızla insan olduğumuzu unutmadan yaşayabilmekten geçtiğini sakın aklınızdan çıkarmayın” dedi.