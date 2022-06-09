Kocaelili gençler 'Aşçılar Festivali'nden madalyayla döndü

Kocaeli'de gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi katıldıkları yemek yarışmasında madalya ile döndü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören gençler, Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonunun (AGAFED) İstanbul Ataşehir’de düzenlediği 4. İstanbul Aşçılar Festivali (İSTCOOK FEST 2022) 1. Anadolu Yemek Yarışmasına katıldı.

Yemek konusunda hünerlerine sergileyen gençler, 4 bronz madalya ile Kocaeli’ye döndü.

4 BRONZ MADALYA KAZANDILAR

Her yıl yemek yarışmalarına katılarak madalya kazanan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, bu yıl da İstanbul’da gerçekleşen 1. Anadolu Yemek Yarışmasında 4 bronz madalya almayı başardı.

Yarışmada yöresel ana yemek kategorisinde İbrahim Güçlü Karaca, Görkem Şimşek ve Fatih Korkmaz; kaldırak bohçası, keşke ve hindi tiridi yemekleriyle 3. olarak bronz madalya kazandı. Yöresel tatlı kategorisinde ise leblebi helvası tatlısıyla Çağdaş Bulut 3. olarak bronz madalyayı elde etti.