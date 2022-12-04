Kocaeli’den Gebze’de yeni bir kavşak düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Yenikent Mahallesi’ndeki Issıkgöl ve Dicle caddelerinin kesişim noktasında kavşak düzenlemesi yapacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Yenikent Mahallesi’nde bulunan Dicle Caddesi’nin üstyapı çalışmalarını tamamladı. Issıkgöl ve Dicle caddelerinin kesişim noktasında kavşak düzenlemesi yapılacak. Yapılacak düzenlemeyle trafik lambalarının yerleri değişecek ve kavşaktaki trafik akıcı hale getirilecek.

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bin 700 metre uzunluğundaki Dicle Caddesinde pmt, binder ve aşınma asfalt serimi yaptı. Issıkgöl ve Dicle caddelerinin kesişim noktasında yapılacak kavşak düzenlemesiyle trafik akışı daha güvenli ve akıcı bir hal alacak.