Kocaeli’de otizmli bireylere özel yaşam alanı olacak

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde çalışmalar hızla ilerliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve toplumda otizmli bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak adına yapılan Otizm Spor ve Yaşam Evi projesinde çalışmalara devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve 1 Temmuz itibari ile yer teslimi yapılarak başlatılan imalatlarda alt yapı drenaj çalışmaları tamamlanıp aydınlatma elemanları için altyapı elektrik tesisatı borulamasına başlanıldı.

Kocaeli’de ilk olacak ve alan tesviye ve reglaj işlemleri devam eden proje de 4120 metrekare alan içerisinde engelsiz oyun grupları, basket sahası, mini golf sahası, meyve bahçesi, duyu bütünleme alanları, geniş aktivite ve yeşil alanlara yer verilecek.

Çalışmaların sona ermesinin ardından faaliyete girecek olan Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde, Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerin ihtiyaç duydukları fiziksel ve duygusal tüm çalışmalar beden eğitimi öğretmeni, ergoterapist ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşacak uzman kadro ile gerçekleştirilecek.