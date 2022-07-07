Kocaeli’de kurban pazar yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli genelindeki kurban pazarlarında ilaçlama yapan Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını bayram boyunca sürdürecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama uygulaması gerçekleştiriyor. Bu sayede vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların kurban alım satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

İlçelerde kurulan kurban çadırlarında başlatılan ilaçlama çalışmaları Kurban Bayramı süresince devam edecek. Derince, Körfez, Çayırova, Dilovası, Gebze ve Başiskele’de konuşlandırılan 6 kurban pazarında 6 ekip 18 kişi ile günlük periyotlarla 241 çadırda ve 10 hektar alanda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLER

Önceliğini insan ve hayvan sağlığının korunması olarak belirleyen Büyükşehir, mübarek bir ibadet olan kurban alışverişinin hijyenik ortamlarda yapılması için çaba sarf ediyor.

Ayrıca bu alanlarda gerçekleştirilen ilaç uygulamasıyla hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı risklerinin önüne geçiliyor.

İlaçlama uygulaması, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle yapılıyor. Hayvan dışkı biriktirme bölgeleri de Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor.