Kocaeli Zabıtası zorda kalanın yanında

Kocaeli'de Zabıta Dairesi Başkanlığı görev alanlarında karşılaştıkları zor durumdaki vatandaş ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyorKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zor durumda olan herkesin yardımına koşuyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, görev alanlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor.

7/24 görev başında olan ve kentin önemli noktalarında devriye, denetim yapan ekipler, vatandaşların da zor zamanlarında yanında oluyor.

Bu kapsamda Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde vatandaşlara yine yardım elini uzattı. Umuttepe yolu üzerinde yolda kalan sürücüye yardım eden ekipler, arızayı geçici olarak giderek sürücünün servise ulaşmasına imkan sağladı.

İhtisas Zabıta ekipleri, yolda elindeki kutu ile köprüye çıkmaya çalışan fakat engeli nedeniyle zorlanan vatandaşın yardımına koştu. Eşyası taşınan engelli vatandaş ekipler tarafından araçla gideceği yere kadar bırakıldı. Sokakta kalan bir vatandaş ise ekiplerin girişimiyle ikna edilerek barınma merkezine yönlendirildi.