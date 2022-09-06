Kocaeli Zabıtası'ndan esnaf ve vatandaşa karanfil

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yılını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde esnaf ve vatandaşa karanfil dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri kent esnafını ziyaret ederek 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında karanfil dağıttı.

4 Eylül 1826 yılında kurulan ve yerel yönetimlerin en köklü birimi olan Zabıta Teşkilatı, 196. yaşını kutluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle İzmit Kent Merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıttı.