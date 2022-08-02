Kocaeli Zabıtası kaybolan çocukları ailelerine ulaştırdı

Kocaeliş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğu ailesine ulaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’nin birçok noktasında olduğu gibi Kandıra’nın sahil noktaları üzerinde düzenli aralıklarla devriye geziyor. Kandıra sahillerinde hafta sonu kaybolan 10 çocuğu bulan Büyükşehir Zabıtası, çocukları ailelerine kavuşturdu, anneler babalar derin bir nefes aldı.

15 Haziran’da başlayan yaz sezonunun ardından Kocaeli’nin Kandıra ilçesi en yoğun günlerini yaşıyor. Özellikle hafta sonu onbinlerce vatandaşın akın ettiği sahillerde Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zabıta ve Özel Güvenlik ekipleri görev yapıyor. Asayişin sağlanması için önemli bir çaba sarf eden ekipler, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor.

Hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğun yardımına yine Büyükşehir Zabıta ekipleri yetişti. Kayboldukları için korkan ve ağlayan çocukları sakinleştiren ekipler, kısa sürede ailelerine ulaştı. Derin bir soluk alan anne babalar Zabıta noktasına gelerek çocuklarını teslim aldı. Ailelerine kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.