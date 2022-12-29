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Kocaeli Zabıtası, bir yıllık çalışmalarıyla takdir topladı

Yerel 29.12.2022, 13:21
Kocaeli Zabıtası, bir yıllık çalışmalarıyla takdir topladı

Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, 2022 yılında Kocaeli’nin her köşesinde 7/24 başarıyla hizmet verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 yıllık çalışmalarıyla takdir topladı.

7/24 esasına göre çalışan Zabıta ekipleri, 2022’de ayrıca 3 bin 180 işyeri denetimi gerçekleştirdi.

Birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması için Zabıta ekipleriyle 7/24 görev yapıyor. Bu kapsamda gelen her ihbar ekipler tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca periyodik olarak yapılan denetimlerle vatandaşların güvenliği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri geride kalan 2022 yılında yaptığı çalışmalarla göz doldurdu.

HER İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yılda Zabıta Haber Merkezi, CİMER ve 153 Çağrı Merkezine gelen bin 773 başvuruyu değerlendirdi. Duygu sömürüsüyle dilencilik yapan 287 kişi hakkında idari yaptırım cezası uyguladı

Ekipler ayrıca soğuk hava şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara yardım elini uzattı. 2022 yılı içerisinde 147 vatandaş Zabıta ekiplerince sokaktan alınarak Barınma Merkezine yerleştirildi. Ekipler ayrıca 3 bin 180 işyeri denetimi yaptı ve bu denetimlerde 183 işyeri hakkında cezai işlem uygulandı. 485 sigara denetimi gerçekleştirdi.

3 BİN 191 BAŞVURU YAPILDI

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yılda Zabıta Haber Merkezi, CİMER ve 153 Çağrı Merkezine gelen 3 bin 191 başvuruyu değerlendirdi. Ekipler trafik ve yaya akışına engel olan 3 bin 979 aracı çekti. Belediyelerin yaptığı 942 alt ve üstyapı çalışmalarına yardımcı oldu.

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