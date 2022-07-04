Kocaeli Yeşilova eğlenceye doydu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilova’da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği şenlikte çocuklar doyasıya eğlendiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilova Yarbay Refik Cesur İlkokulu bahçesinde düzenlenen yaz şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Her şeyin düşünülerek organize edildiği şenlikte çocuklar ve aileler yazın gelişini kutladı.

Çocuklar eğlence parkurlarında eğlenirken aileler de keyifli vakit geçirdi. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy ve İzmitli muhtarlar da etkinliğe katıldı.

Çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için alana birçok şişme oyun grupları kuruldu. Ayrıca çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Reklamlardan tanıdığımız kandıralı matematik öğrtmeni Barış Gökdemir hoca da 81 ili tek nefeste saydı.

Alana çocuklarını getiren aileler için de ikram çadırı kuruldu. Çocuklar alanda gönüllerince eğlenirken aileler de kurulan çadırda vakit geçirdi. Vatandaşlara şenlik boyunca çay ve pide ikramı yapıldı.

Alana gelen her çocuğa çekiliş bileti verildi. Program sonunda ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak üzere hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.