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Kocaeli Üniversitesi'nin promosyon ihalesi iptal edildi!

Yerel 26.10.2022, 14:41
Kocaeli Üniversitesi'nin promosyon ihalesi iptal edildi!

Kocaeli Üniversitesi'nde yaklaşık 5 bin 651personeli ilgilendiren banka promosyon ihalesi düşük teklifler nedeniyle iptal edildi. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, idarenin duyarlılık göstererek süreci ihale aşamasına getirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, süreci çalışanlar lehine takip etmeye devam edeceklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen banka promosyon ihalesi gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası ile olan anlaşma tek taraflı fesih edilmesinin ardından hazırlanan teknik şartnamede, 1 milyar 670 milyon TL gibi büyük bir rakamın yıllık nakit akışı olduğu belirtilirken, ihalenin açılış rakamı olarak 30 bin TL bir bedel ile ihalenin açılış rakamı olarak açıklandı.

Banka promosyon ihalesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi başkanlığında üniversite temsilcileri ve yaklaşık 500 çalışanın yakından takip etti.

ŞARTNAMENİN ALTINDA TEKLİF

İhaleye mevcut banka Ziraat Bankası katılmazken, İş bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, TEB ve Halk Bankası katıldı. Kapalı zarf usulü olarak verilen tekliflerde, İş Bankası 18 bin TL, Akbank 15 bin TL, Yapı Kredi Bankası 14 bin TL, TEB 15 bin TL teklif verirken, Halk Bankası ise boş zarf verdi. İhale komisyonu kapalı zarf tekliflerinin açılmasının sonrasında kendi arasında bir görüşme yaptıktan sonra teknik şartname de belirtilen 30 bin TL teklif ile ihalenin açılacağı maddesine istinaden gerekli koşullar sağlanmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti.

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ise banka promosyonu ile ilgili olarak yaptığı açıklama da, öncelikle idarenin duyarlılık göstererek süreci ihale aşamasına getirmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Mevcut sözleşmeyi fesh etmeden ihaleye çıkması gerekirken, mevcut banka ile müzakereleri yapması gerekiyorken, tam tersini yaparak geçmişte olduğu gibi ihalenin sonunda hayal kırıklığı yaşatmıştır. Mevcut personel maaşlarının banka üzerinden ödenmesi ile ilgili sözleşmeyi kurumun tek taraflı fesh etmesi neticesinde temennimiz inşallah ayın 15’inde personel maaşlarının ödenmesi noktasında sıkıntı yaşamazlar. Süreci çalışanlar lehine takip etmeye devam edeceğiz. Zaten yapılan ihaleyi takip eden çalışanların katılımının yüksek olması bu konudaki hassasiyeti ortaya koymaktadır” diye konuştu.

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