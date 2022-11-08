Kocaeli Tavşantepe Cemevi’nde son rötuşlar

Kocaeli'de bölge sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Tavşantepe Cemevi’nin yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, yapıdaki son rötuşları titiz bir şekilde gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşantepe Cemevi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Yakın bir zamanda açılması planlanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi’nde son rötuşlar titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Büyükşehir tarafından kente kazandırılan Cemevi, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanması taleplerini geri çevirmiyor. Bu kapsamda gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir, İzmit’te bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi’nin yapımına başlamıştı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Cemevi’nin kısa bir süre sonra açılması için mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında 3,30 x 9,30 metre büyüklüğünde Cemevi Gasilhanesi yapılıyor. Gasilhane üstünde planlanan terasın alanı ise 550 metrekare olacak. Terasta aydınlatma direklerinin montajı yapılırken döküm çeşme de konuldu. Cemevi çevresine 30 metre boyunda 2 metre yüksekliğinde ve 20 metre 4 metre yüksekliğinde beton perde yapıldı. Ferforjelerin montajına başlandı.