Kocaeli spor yatırımlarıyla Türkiye’ye rol model oldu

Kocaeli genelinde derece elde etmiş sporcu ve kulüplerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Sporda hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’ye rol modeliz" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli genelinde başarılı sporcu ve spor kulüpleriyle bir araya geldi.

Programda Başkanı Büyükakın’a Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, KASKF Başkanı Murat Aydın ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım eşlik etti.

Sporcularla ve takımlarla ayrı ayrı ilgilenen ve fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, buluşmada yaptığı konuşmada, “Kocaeli’de spor alanında hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’ye rol modeliz. Ancak bu dinamizimle ve farkındalıkla spor alanında ülkemize lokomotif olabiliriz” dedi.

Yetişen sporcular, şehrin genelinde desteklenen spor kulüpleriyle sayısal olarak çok büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, birçok branşla birlikte tesisleşme bakımından çok büyük imkânlara sahip olan tam bir spor kenti olduklarını belirtti. 67 tane engelli spor kulübünün, binin üzerinde de sporcu olduğunu kaydeden Büyükakın, "Bu da spor kenti Kocaeli’nin bir başka başarısıdır” dedi. Yoğun katılımın yaşandığı başarılı sporcularla olan buluşmasında Başkan Büyükakın, “İki tane denize ve Sapanca gölünü sahip bir kent olarak düşündüğümüzde su sporlarında başarısının iyi olduğunu fakat daha iyilerini yapabileceğimizi söylememiz gerekir” diye konuştu.

“Aslında spor alanında akademik çalışmalar yapabilecek üniversitemizde BESYO bölümümüz var” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, sportif başarıyı sporcular, kulüpler, Büyükşehir Belediyesi, ASKF ve Gençlik İl Müdürlüğü ile hep birlikte yapabileceklerini söyledi.

KASKF Başkanı Murat Aydın ise, Başkan Büyükakın’a desteklerinden ötürü teşekkür ederken, son 20 yılda Türkiye ve özellikle Kocaeli'de tesisleşme de çok önemli bir mesafe kat etmesine öncülük yaptığını söyledi.