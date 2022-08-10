Kocaeli şiddetli yağışlara karşı hazır

Kocaeli’ni etkisi altına alması beklenen sağanak yağış öncesinde Genel Sekreter Gündoğdu’nun talimatıyla Büyükşehir 763 kişilik ekiple teyakkuza geçtiKOCAELİ (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kocaeli genelinde sağanak yağış uyarısının ardından Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Kent genelinde gerekli tedbirleri alan, günler öncesinden mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlatan Büyükşehir, Kocaeli genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışta 763 kişilik ekiple onlarca noktada görev başında olacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Olası şiddetli yağışların vatandaşımızı etkilememesi için hazırız’’ dedi.

BÜYÜKŞEHİR TÜM EKİPLERİYLE SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yapılan sağanak yağış uyarısının ardından tüm ekipleriyle hazırlıklarına başladı. Büyükşehir’e bağlı İSU, İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Alo 153 personelleri teyakkuza geçirildi. Marmara Bölgesi’nde beklenen ve ilimizi de etkisi altına alacak sağanak yağıştan Kocaeli’de yaşayanların en az şekilde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirler alındı. İSU ekipleri günler öncesinden kent genelinde mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışması başlattı.