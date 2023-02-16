Kocaeli, Sahra Hastanesi için konteynerleri Hatay'a gönderiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da kurulacak sahra hastanesi için bölgeye konteyner sevk etmeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin hemen ardından tüm ekiplerini bölgeye sevk eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da kuracağı sahra hastanesi için bölgeye konteyner sevk etmeye başladı. 14 adet konteyneri taşıyan 7 adet tır yola çıktı.

Sahra hastanesinin kurulacağı Hatay Defne’ye toplamda 96 adet konteyner sevk edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD tarafından Hatay’ın Defne ilçesine 54 yataklı konteyner sahra hastanesi kurulacak. Kocaeli Büyükşehir ekipleri sahra hastanesinin yapılacağı alanda alt yapı çalışmaları devam ediyor. İstanbul’dan temin edilen konteynerler de bölgeye sevk edilmeye başladı.

İstanbul’da imal edilen 14 adet konteyner belli aralıklarla bölgeye sevk edildi. 4 adet koyteyner önceki gün gönderilmişti. Bölgeye toplamda 96 adet konteyner gönderilecek. Hatay’ın Defne ilçesine yapılacak 54 yataklı konteyner sahra hastanesi, 6500 m2 alana inşa edilecek. Sahra hastanesinin acil ile birlikte yılda 250.000 kişiye hizmet vermesi planlanıyor.