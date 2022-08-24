Kocaeli'nin yatırımları altyapıya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki yatırımlarının büyük bölümünü altyapıya ayırdı.KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen 10. Açılış Bayramı’nda son iki yılda Kocaeli’ye yapılan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirilmişti. 10. Açılış Bayramında Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’ye kazandırdığı 77 eserin de açılışı yapıldı. Büyükşehir, Kocaeli’nin sağlıklı bvir kent olması için altyapıya önemli yatırımlar yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU ve İSAŞ tarafından gerçekleştirilen yatırımlar vatandaşların temiz içme suyu hatları ve atık suların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesine imkan sunarken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla enerji tasarrufu sağlandı.

Büyükşehir, 719 km içme suyu, 348 km kanalizasyon, 129 km yağmursuyu ve 12.4 km dere ıslahı gerçekleştirdi. Muhtelif ilçelerde 34 adet içme suyu deposu tamamlayıp hizmete alan Büyükşehir, Cumaköy Göleti ve Cumaköy-Denizli Göleti arası iletişim hattını tamamladı. Büyükşehir, uygun çalışma ortamı sağlanması amacıyla 2 katlı 890 metrekare alana sahip İSU Hizmet Binasını açtı.

İSAŞ tarafından yapılan Tavşancıl İlave Temiz Su Tankı ve Ek Ünitelerinin hizmete alınması ile 81 bin 820 hanenin 1 günlük su ihtiyacı karşılanırken Yuvacık Artıma İlave Temiz Su Atık tankı ile 59 bin 240 hanenin 1 günlük su ihtiyacı temin edildi.