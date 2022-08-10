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Kocaeli'nin 'Tim'i yolları nakış gibi işliyor

Yerel 10.08.2022, 11:50
Kocaeli'nin 'Tim'i yolları nakış gibi işliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kentin her noktasına doknmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA)  - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kentin her noktasına dokunmaya devam ediyor.

Sakıp Sabancı ve Ömer Türkçakal caddelerinde yol kenarlarındaki korkulukları boyayan Yol Bakım Timi, Alikahya’da bozulan parkelerin tamiratını yaparak gerek görsel gerekse estetik dokunuşlarla kentin yollarını nakış gibi işliyor.

BOZUK YOL VE KALDIRIM BIRAKMIYOR

Kent genelinde yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki ve kaldırımlardaki kısmi bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, Kocaeli’nde bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.

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