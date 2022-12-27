Kocaeli'nin markası bulvara yakıştı

Kocaeli’nin yeni marka logosu Büyükşehir tarafından İzmit’in sembollerinden Cumhuriyet Bulvarı’nın Fevziye Camii mevkiinde yerini aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin markalaşmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde daha tanınır olması, şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının görünür hale gelmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlenen bir programla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tanıtımı yapılan Kocaeli markası ve logosu da şehrin farklı noktalarında yerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit’in sembol yerlerinden olan Cumhuriyet Bulvarının Fevziye Camii mevkiine konulan yeni tasarım logo, gençler başta olmak üzere vatandaşlardan ilgi görüyor.

ŞIK TASARIMA VATANDAŞTAN İLGİ

Gün boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Bulvarına Kocaeli’nin markası ve logo tasarımı yerleştirildi. Kocaeli’nin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan logo ile gençler başta olmak üzere vatandaşlar hatıra fotoğrafı ve selfi çekiyor. Fevziye Cami önüne yerleştirilen logo ve Kocaeli markası vatandaşların beğenisini kazanıyor.