Kocaeli'nin kırsal yolları daha güvenli hale getiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi kurduğu yol çizgi ekibiyle köy ve grup yollarında çalışmalara devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir içi yollarda ve kırsal mahalle yollarında yol şerit çizgileri, otopark çizgileri ve yaya geçitlerine (yatay trafik işaretleri) yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kırsal mahalle yollarında yıpranan yol şerit çizgileri Ulaşım Dairesi Başkanlığı kendi kurduğu yol çizgi ekibiyle yapılıyor.

“Yol Medeniyettir’’ ilkesiyle kent genelinde hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin yanında şehir içi yollarda ve kırsal mahalle yollarında araç trafiğinin güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması içinde çalışıyor. Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce kırsal mahalle yollarında yol şerit çizgileri yenileniyor.

Yol çizgi ekibi tarafından insan sağlığı ve çevre açısından en zararsız boya özelliği taşıyan su bazlı yol çizgi boyaları kullanılıyor. Çalışmalar sayesinde düşük maliyetle trafik güvenliğine destek olunurken, temiz bir çevre için de katkı sağlanıyor.