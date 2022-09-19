Kocaeli'nin her noktasında KO-MEK var

Yeni dönem açılışına hazırlanan KO-MEK, gerçekleştirdiği alan çalışmalarıyla meslek ve sanat eğitimleri hakkında vatandaşı bilgilendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yeni eğitim yılında 357 farklı branşı ile kentin dört bir yanında ücretsiz halk eğitimlerine devam ediyor. KO-MEK bu kapsamda vatandaşlara kentin dört bir yanında branşlarını tanıtmayı sürdürüyor.

Hazırlanan tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, bir yandan da açılan stantlarda uygulamalı olarak branşların tanıtımı yapılıyor.

Alan çalışması adı altında yapılan tanıtımlar bu yıl da İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Kartepe Kent Meydanı, Gebze Kent Meydanı ve Gölcük Anıt Parkta kuruldu. Kurulan KO-MEK tanıtım stantlarına meslek ve sanat eğitimi almak isteyen vatandaşların yanı sıra akademik hayatında destek eğitimi almak isteyen üniversite öğrencileri adeta akın etti.

Buradaki usta öğreticilerden bilgi alan gençler, ilgilendikleri branşlarla ilgili uygulamalı eğitim yapmayı ihmal etmedi.

KO-MEK verdiği eğitimlerle halk eğitimi konusunda son derece önemli bir görevi üslenerek adeta halk üniversite görevi yapmaya devam ediyor. Birbirinden önemli istihdam branşları ile eleman yetiştirerek istihdam seferberliğine katkıda bulunan KO-MEK, vatandaşların da el emeği göz nuru eserler üretmesine ve bunu ekonomiye çevirmelerine destekte bulunuyor.