Kocaeli'nin estetik mobilyaları Değirmendere’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Değirmendere Çınarlı Park Meydanına kent mobilyaları yerleştirildi. Modern kent mobilyaları meydana estetik kattıKOCAELİ (İGFA) - İlçelere birçok park, bahçe ve meydan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda noktayı zenginleştirerek daha etkin mekânlar haline getirmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel tasarımla üretimi yapılan kent mobilyaları görselliği ve estetiğiyle de dikkat çekiyor. Özenle tasarlanan kent mobilyaları Değirmendere Çınarlı Park Meydanı'na da yerleştirildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Marangoz Atölyesi’nde üretimi yapılan kent mobilyaları ilimizin pek çok noktasına modern ve estetik bir görüntü katıyor.

Bu kapsamda Değirmendere’de vatandaşların uğrak noktası olan Çınarlı Park Meydanı’na yeni şehir mobilyalarının montajı yapıldı. Toplam 8 adet kent mobilyasından 2’si engelli vatandaşlar düşünülerek tasarlandı. Meydan modern kent mobilyaları ile daha da güzel hale geldi.

Çınarlı Park Meydanı için vatandaşların oturup dinlenebileceği modern kent mobilyaların da genel kullanıcı gereksinimleri düşünüldü. Engelli bireylerin toplumla uyumlu bireyler olarak sosyalleşmesi ve buna uygun mekânlarda vakit geçirebilmesini sağlamak adına ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış mobilyalar tercih edildi. 8 mobilyanın 2’si engelliler için tasarlanan mobilya oldu. Montajı yapılan kentsel donatılar, meydana hoş ve modern bir hava kattı.