Kocaeli'nin durakları onarımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için yeni durak imalatının yanı sıra eski durakların bakımı ve onarımını yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Geneli 2. Etap Durak Hizmetleri Yapım, Bakım, Onarım, Revizyon Ve Durak İmalatları Yapım İşi kapsamında kent genelinde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda durak boyama, yeni durak montajı, durak deplase ve imalatları devam ediyor.

Büyükşehir, ulaşım ağının bir parçası olan duraklar için çalışmalar kapsamında yeni durak montajlarını yaparken, ağır hasar görmüş ya da kullanılamaz halde olan duraklar yenileriyle değiştiriyor.

Alınan bilgiye göre ana arterlerde kalabalık ve yoğun kullanılan alanlara klimalı durak montajları yapılıyor. Kent genelinde 3.500’ü kapalı, 4.200 tabela tipi olmak üzere 7 bin 700 adet durak bulunuyor.

Kocaeli genelinde 3 yılda 1.211 adet kapalı ve tabela durak montajı yapıldı. Yapılan bu işler kapsamında Kocaeli’de bulunan durak eksiklikleri büyük ölçüde gideriliyor.

2023 yılında Kocaeli genelinde 600 adet kapalı durak ve 350 adet tabela durak montajı yapılmasının planlandığı kaydedildi.