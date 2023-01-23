Kocaeli'nin A Takımı filosunu güçlendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek için 2021 yılının haziran ayında “Büyükşehir Acil Tamir Takımı-A Takımı”nı kurdu. 26 araç, 8 ekipman ve 60 personelle kurulan A Takımı, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde üst düzey memnuniyetle hizmet eden A Takımı, bir yandan da araç ve ekipman filosunu genişletiyor.

Son olarak 34 araç daha hizmete alındı. A Takımı bugün alanında uzman 140 personel, tam donanımlı toplam 70 araç, iş makinesi ve ekipmanla kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılıyor.

Son olarak envanterine dahil ettiği 10 adet karla mücadele aracı, 2 adet kamyonet, 1 adet iş makinesi taşıma aracı, 2 adet su tankeri yol yıkama aracı, 3 adet hidromek kazıyıcı yükleyici, 3 adet ekskavatör, 2 adet greyder, 2 adet toprak silindir, 1 adet çift kabin araç, 8 adet kamyonet ile birlikte 34 yeni aracı da bünyesine kattı.

2022’DE 2040 TALEP YERİNE GETİRİLDİ

Hizmetlerini aynı anda daha çok bölgede sürdürebilmek amacıyla ihtiyaca göre personel sayısını artıran ve araç parkını genişleten A Takımı, iş makineleriyle tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması, su kanallarının açılması, yıpranan yön ve trafik tabelalarının değiştirilmesi başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında çok farklı hizmetlerle göz doldurarak, muhtarların ve vatandaşların takdirini kazanıyor.

Ekipler, 2022’de 78 ayrı konu başlığı altında 2040 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.