Kocaeli'nin 7'nci 'mavi'si dalgalanıyor

Kocaeli’nin 7. Mavi Bayrağı, Kandıra Seyrek Plajında dalgalanmaya başladı. Türkiye’deki, tüm mavi bayraklı plajlar için de tören düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Yeşilin ve mavinin her tonunun bulunduğu Kocaeli’de, Büyükşehir’in çevre dostu çalışmalarıyla Kandıra Seyrek Halk Plajı mavi bayrak ödülüne layık görüldü.

Böylece Kocaeli’deki mavi bayraklı plaj sayısı 7’ye yükseldi. Kocaeli’nin 7. Mavi Bayrağı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla Seyrek Plajı’nda dalgalanmaya başladı.

Başkan Büyükakın, ‘’Aslında bu bizim 7 değil 8’inci mavi bayrağımız olacaktı. Ama müsilaj kapsamında bir tanesi şimdilik askıya alındı. Türkiye olarak, mavi bayraklı plajların sayısı arttıkça dünya birinciliğine doğru gidiyoruz. Mavi bayrakları kamu kurumları değil sivil otorite veriyor. Bunlar iltimas ile değil, kalite ve emek ile alınmış işlerdir. Kocaeli Büyükşehir olarak yüzde 100 biyolojik arıtma yapıyoruz. 3 yıl sonra ileri biyolojik arıtmayı tamamlamış ilk şehir olacağız’’ dedi.

YEREL MAVİ BAYR

AK TÖRENİ

Merkezi Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleriyle birlikte Türkiye’nin toplam mavi bayraklı plaj sayısı 531’e yükseldi. Her yıl mayıs ayında ödüller belli olduktan sonra yerel düzeyde “Yerel Mavi Bayrak Töreni” düzenleyerek Türkiye’deki bütün mavi bayraklı plajları temsilen bayrağın göndere çekilmesi ve tanıtımı yapılması sağlanıyor. Bu yıl ki tören Türkiye’deki bütün mavi bayraklı plajları temsilen Kandıra Seyrek Halk Plajı’nda gerçekleştirildi. Ayrıca Kandıra Seyrek Halk Plajı da mavi bayrak ödülüne layık görüldü. Böylece Kocaeli’de 7 plaj mavi bayraklı oldu.