Kocaeli 'Milli İrade'de yoğun çalışma

Kocaeli'de Milli İrade Meydanı projesinde temel demir, yağmursuyu altyapı ve hafriyat çalışmaları gerçekleştiriliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla duyurduğu Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir ekipleri şuan sahada temel demir imalatları, yağmursuyu altyapı ve hafriyat çalışmaları yapıyor.

Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Büyüklüğü yaklaşık olarak 50 bin metrekare alana sahip olacak olan Milli İrade Meydanında şuan demir imalatları, yağmursuyu altyapı çalışması, hafriyat, zemin iyileştirme ve diğer düzenleme işleri gerçekleştiriliyor.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bitirildiğinde bölgenin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı projesinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.