Kocaeli Meclisi'nde Başkan Büyükakın'dan ders gibi açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci oturumunda konuşan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, araç kiralamalar konusunda adeta ders verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde araç kiralama ihalelerine yönelik konuşan Başkan Büyükakın, yerinde tespitlerle ders niteliğinde açıklama yaptı.

Başkan Büyükakın, ‘’Belli şartlarda araç satın almak belli şartlarda ise araç kiralamak doğrudur. Araç satın alma beraberinde ek maliyet getirecekse ihtiyaç duyulan araçları kiralamak çok daha tasarruflu olacaktır” dedi. Konuyla ilgili kendilerine detaylı bilgi veren Başkan Büyükakın’a meclis üyeleri de teşekkür etti.

BAŞKAN’IN ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞINA TAKDİR

İş makinesi araç kiralama-satın alma konusunun görüşüldüğü mecliste Başkan Büyükakın, detaylı bir konuşma yaparak sürecin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Tüm meclis üyelerine ayrıntılı bilgilendirme yapıldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, Büyükşehir bürokratlarına; ortaya çıkacak maliyet çizelgelerinin hangi meclis üyesi isterse paylaşılması talimatını verdi. Başkan Büyükakın’ın bu şeffaf yönetim anlayışı meclis üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen temmuz ayı meclisinin 2. oturumunda 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Plan Bütçe Komisyonu’nun İş Makinası Kiralama İhalesiyle ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken, muhalif meclis üyeleri araç kiralama yerine satın alma yapılması gerektiğini iddia etti. Muhalefetin tutumunu değerlendiren Başkan Büyükakın, yaptığı konuşmada araç satın almanın bazı durumlarda olumlu bazı durumlarda olumsuz olduğunu detaylarıyla anlattı.

Yıl içerisinde Büyükşehir’in ihtiyaç duyduğu bazı araçları satın aldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu yıl 55 araç satın aldık. Araç kiralamak doğrudur ya da yanlıştır demek tek başına doğru değil. Belli şartlarda araç satın almak belli şartlarda ise araç kiralamak doğrudur. Biz buna böyle bakıyoruz. Bütçe sonsuz olsa araç satın almayı düşünebiliriz. Ancak araç satın alma beraberinde ek maliyet getirecekse ihtiyaç duyulan araçları kiralama yöntemiyle kullanmak çok daha tasarruflu olacaktır” dedi.

“EN DOĞRU KARARLARI ALIYORUZ”

Araç satın alındığında ikmal, işçi maliyetleri gibi giderlerin oluşacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bazı araçları çok yoğun kullanıyoruz. Bazen de mevsimine göre kullanıyoruz. Saat bazlı kullandığımız araçlar var. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak kararlar alıyoruz. 142 milyonluk bu işi 2 yıllık süreç olarak planladık. Totale baktığımızda çok ciddi bir ek maliyetten kurtulmuş oluyoruz. Biz bunları satın alsak, yazlık kışlık lastik giderleri olacak, sigorta giderleri olacak, bankadan kullandığın kredi faizi var, bu araçlara bakmak için bir müdürlük kurup personel maliyeti ortaya çıkacak, kasko bedelleri, ağır bakım onarım maliyetleri de olacak” ifadelerini kullandı.

MUHALİF MECLİS ÜYELERİNDEN TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın’ın araç kiralamayla satın alma ihaleleri arasındaki farkları anlattığı konuşma meclis üyeleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Başkan Büyükakın’ın kendilerine detaylı bir şekilde aktarımda bulunması ve Büyükşehir bürokratlarına bilgi paylaşımında bulunmalarına yönelik talimat vermesi memnuniyet oluşturdu. Başkan Büyükakın’ın şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini görmekten memnuniyet duyan muhalif meclis üyeleri, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.