Kocaeli Köseköy-Sarımeşe'de özel yol memnuniyeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de Köseköy ve Sarımeşe arasında yapılan yürüyüş ve bisiklet yolundan vatandaşlar çok memnun.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de Köseköy ve Sarımeşe arasında yapılan yürüyüş ve bisiklet yolundan vatandaşlar oldukça memnun.

Kentin konforunu artıracak projeleri hızla hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Köseköy-Sarımeşe arasında toplamda 9 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarını başlatmıştı. Ekiplerin hızlı çalışmaları sonucu biten projede son olarak peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Günün her saatinde yürüyüş yapan ve bisiklet süren vatandaşlar, Büyükşehir’e teşekkür etti.

4.5 mt genişlikteki baskı beton bisiklet ve yürüyüş yolu beton asfalt döküm çalışması yapılan alan ağaçlandırma işlemlerinin ardından son halini aldı.

Sabah ve akşam saatlerinde Köseköy ve Sarımeşe arasında yürüyüş yaptığını söyleyen semt sakini Mehmet Duygu, “Bu yürüyüş yolu buraya değer kattı. Çok güzel bir düzenleme oldu. Civar tesislerde çalışanlar artık yürüyerek evlerine gidiyorlar. Biz çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim” dedi.