Kocaeli Körfez’in dip çamuru temizlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi Dip Çamurunun Temizlenmesi ihalesi gerçekleşti. Düzenlenen ihaleye 4 firma katılırken en düşük teklif 339 milyon TL oldu.KOCAELİ (İGFA) - Çevre temizliği konusunda birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi İhalesini gerçekleştirdi.

Büyükşehir İhale Salonu’nda gerçekleşen ihaleye 4 firma teklif sundu. Elektronik İhale yoluyla gerçekleşen ihaleye 2 firma teminat yatırmaması sebebiyle ihale dışı kaldı.

İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından kazanan firma belli olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı İşi İhalesi gerçekleştirildi. İhalede Albayrak İnşaat 339 milyon TL, Atlas İnşaat 714 milyon 950 bin TL, Yütek İnşaat 790 milyon TL ve Unitek İnşaat 808 milyon TL’lik teklif sundu. Ancak Unitek ve Yütek firmaları geçici teminat belgesi sunmadığı için ihale dışı kaldı.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL’LİK PROJE

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesine hazırlık yaptı. İki etaptan oluşan temizlik çalışmasının yaklaşık maliyeti 2 milyar TL. Projenin ilk etabı kapsamında Doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor.