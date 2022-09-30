Kocaeli Körfez'in kırsalında altyapı çalışmaları

Kocaeli’nin her karışında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinin kırsal mahalleleri olan Sevindikli, İlimtepe, Kırcaali ve Duranlı-Osmanlı Mahallelerinde yeni içme suyu ve kanalizasyon hatları ile depo inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli de kaliteli, sağlıklı ve musluktan içilebilir su sağlayan bununla birlikte yüzde 100 atık su arıtma oranı ile çevre ve insan sağlığını koruyarak şehre hayat katan İSU Genel Müdürlüğü yatırımlarını kent genelinde sürdürüyor.

Körfez ilçesinin ilçe merkezinde altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, cazibe merkezleri olan kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmalar yapıyor.

Yatırım programı kapsamında çalışmalarına devam eden İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinin kırsal mahalleri olan Duranlı- Osmanlı Mahallesinde 150 ve 100 mm çaplarında düktil font borular kullanılarak toplam 2 bin 725 metre uzunluğunda içme suyu hattının 1800 metrelik kısmında çalışmalarını tamamladı.

Kuzey Marmara Otoyolu ile bölgenin cazibe merkezi haline gelen Sevindikli mahallesinde kanalizasyon hattı çalışmaları yapılıyor. 300 mm çapında beton boru kullanılarak yapılan altyapı yenileme ve yeni bölgelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları kapsamında; toplam 3 bin 990 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatının 2 bin 600 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Mahallede, kalan hatların tamamlanma çalışmaları devam ediyor.