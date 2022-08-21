Kocaeli kırsalında tarla ve bahçe yollarına tesviye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, çiftçilerin üretim alanlarına rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için kırsalda tarla ve bahçe yollarını açıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarımını tamamlamasının ardından, üreticilerin arazilerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme çalışması yapıyor.

Muhtar ve arazi sahiplerinin talebi üzerine tespit edilen bin kilometrelik tarla ve bahçe yolunun yaklaşık 745 kilometrelik kısmında çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, kış mevsimindeki yağışlar nedeniyle bozulan ve ulaşımda aksamalara sebep olan tarım arazileri bağlantı yollarındaki çukurlar dolduruldu, genişletilen yollarda istenmeyen sert kayalıklar kırıldı, tümsekler kazılarak, düzeltildi.

Kandıra’da 300, İzmit’te 90, Karamürsel’de 120, Gölcük’te 80 ve Kartepe’de 15 kilometre tarım yolunda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Derince ve Körfez ilçelerinde ise çalışmalar sürüyor. Bazı yollarda asfalt kırığı ve stabilize yol serimi yapılırken, dar olan yollarda ise genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir ekiplerinin, çiftçilerin üretim alanlarına kolaylıkla ve konforlu şekilde ulaşarak, üretimlerini rahatça sürdürebilmeleri için başlattığı çalışmalar, yaz boyunca devam edecek. Kırsal mahallelerin muhtarları ve çiftçiler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.