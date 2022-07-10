Kocaeli, Kent Bayramlaşmasında kucaklaştı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “35. Kocaeli Kent Bayramlaşması” sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “35. Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kent bayramlaşmasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bayramlarda birlik beraberliği ve kardeşliği hatırlıyoruz. Bu ve buna benzer bayramları hep beraber kutlamayı ümit ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği ve bu yıl 35. gerçekleştirilen geleneksel “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımın son derece yoğun olduğu bayramlaşma törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Milletvekili Tahsin Tahran, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, DP İl Başkanı Mustafa Nazligül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM”

Alanda bulunan herkesin bayramını kutlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kent bayramlaşması geleneğinin devam etmesini umuyorum. Terörle mücadelede şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Bayramların küskünlüğün, dargınlığın bir kenara bırakıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı günlerdir. Valiliğimiz 10 bin aileye ayni ve nakdi yardımı yaptı. Öksüz ve yetim kardeşlerimizin bayram sevincine katılması için Büyükşehir Belediyemiz önemli hizmetler gerçekleştirdi. Tüm kaymakamlarımız ve ben şehit ailelerimizi ziyaret ediyor, acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMLARDA BİRLİK VE BERABERLİĞİ HATIRLIYORUZ”

Şehitlerimiz nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bayramlarda birlik beraberliği ve kardeşliği hatırlıyoruz. Bu ve buna benzer bayramları hep beraber kutlamayı ümit ediyoruz. Bu bayramı buruk geçiriyoruz. Kocaeli’de ikamet eden Ertuğrul kardeşimizin şehit olmasından ötürü derin üzüntü yaşadık. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

“TÜM HALKIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

Kent bayramlaşmasının ev sahipliğini yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ise yaptığı konuşmada, “Güzel Kocaeli’mizin güzel insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Belediyemizin desteği ve bizim de paydaşlığını yaptığımız 35. Kent Bayramlaşmasında halkımızı bir arada görmekten mutluluk duyuyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış getirmesi dileğiyle en içten duygularımla tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Ne yazık ki bu bayramı şehit haberleri nedeniyle buruk bir şekilde kutluyorum. 35 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz bir programla bir aradayız. Bayramlar kentlerin kardeşlik duygularının geliştiği özel günlerdir. Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı Kocaeli’miz çok özel bir kenttir” dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Alanda bulunan katılımcılara Kocaeli’nin yöresel lezzeti mancarlı pide ikramının yapıldığı program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.