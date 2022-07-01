Kocaeli Kartepe’deki projelere yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Yürüyüş yolu ve Kartepe Şevkatiye parkında incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kentin konforunu artıracak projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde de 2 önemli projeye devam ediyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan Köseköy-Sarımeşe arası yürüyüş ve bisiklet yolunun birinci etabı tamamlandı. 4,5 m genişlikte 1,7 km baskı beton bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, beraberindeki heyetle birlikte 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe’de yapımı devam eden 2 projeyi inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Güzergâhın önemine dikkat çeken Gündoğdu; 2. etapta 650 m, 3. etapta ise 350 yol yapımı olacağını belirterek, Kandıra sapağından bulundukları yere 9 kilometrelik bir yürüyüş ve bisiklet yolu olduğunu kaydetti.

Gündoğdu'nun inceleme gezisinde Kartepe’deki 2. durağı ise Şevkatiye Parkı oldu. 10 dönümlük alan üzerine inşa edilen park, bölge insanın ihtiyaçlarına karşılık verecek ve vatandaşlara nefes aldıracak.

Kartepe Şevkatiye Parkı içerisinde 15x27 metre basketbol sahası, 28x44 metre futbol sahası, 114 metrekare spor tesisi, 3 metre genişliğinde 450 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 80 metrekare tuvalet ve mescit, 2.300 metrekare piknik alanı, 265 metrekare çocuk oyun alanı, 75 metrekare fitness alanı ve 490 metre çevre duvar imalatı yer alıyor.