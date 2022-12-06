Kocaeli Kartepe Suadiye Kavşağında ağaçlar budandı

Kocaeli genelinde konforlu ulaşım için çalışmalar yapan Büyükşehir, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanların bakımını da eksik etmiyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda şehre birçok önemli eser kazandırarak vatandaşların seyahat kalitesini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanların bakımını da gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Kartepe Suadiye Kavşağı’nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından form budaması yapılıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Suadiye Kavşağı’nın daha bakımlı ve görsel açıdan güzel olması için Büyükşehir ekipleri bakım çalışması gerçekleştiriyor. Kavşakta bulunan Gold Rider, Leylandi ve Mavi Servi türlerindeki ağaçlarda form budaması yapılmakta. Budama ile ağaçlara piramidal ve konik şekiller veriliyor.