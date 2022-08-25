Kocaeli Kartepe Şevkatiye'de park şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesine bağlı Şevkatiye Mahallesinde başlatılan çok amaçlı park çalışmaları hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarına devam ediyor.

Geçekleştirdiği yatırımla ilçe merkezlerde park, bahçe, spor tesisleri kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesinde başlattığı sosyal donatılara sahip park ile çalışmalarına devam ediyor. Parkın içerisinde yürüyüş yollarının toprak tesviyesi yapılırken, basketbol sahasının direkleri dikilmeye başladı.

5 BİN 550 METREKARE YEŞİL ALAN OLACAK

Park içerisinde yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları olacak. Şevkatiye Mahallesinde inşa edilen çok amaçlı ve geniş kapsamlı, sosyal donatılara sahip olması planlanan parkın toplam proje alanı 9 bin 700 metrekare olacak. Parkın içerisinde yeşil alana 5550 m2 ayrıldı. Park içerisinde 265 m2 çocuk oyun alanı, 74 m2 fitness alanı, 79 m2 tuvalet ve mescit yapılacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip spor yapabileceği 1.232 m2 futbol sahası, 145 m2 kafe ve soyunma odası, 405 m2 basket sahası ve yürüyüş yolları yapılması planlandı.