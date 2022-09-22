Kocaeli Kartepe'de üst çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar ve Keser caddelerinde üstyapı çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine prestij bir cadde daha kazandırıyor. Altunhisar ve Keser caddelerindeki üstyapı çalışmalarıyla cadde güzergâh boyunca 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeride ve 30 metre genişliğe çıkarılacak. Altunhisar ve Keser caddelerinde ayrıca çift taraflı tretuvar kaldırım da yapılacak.

Demokrasi Caddesi ile Kartepe Kent Meydanına giden Gazi Caddesini birleştiren prestij projenin tamamlanmasıyla birlikte cadde görsel bir zenginliğe sahip olacak. Yağmursuyu altyapısı, kavşakları, yeni asfaltı, dekoratif aydınlatmaları ve genişliği ile göz dolduracak Altunhisar ve Keser caddeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmalarıyla Kartepe’nin prestij caddelerinde birisi olacak.

1385 metre uzunluğundaki yol boyunca genişlik 30 metreye çıkarılacak. 200 araçlık parklanma yeri olacak caddede 1350 metre yağmur suyu hattı altyapısı oluşturuluyor.