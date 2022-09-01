Kocaeli Kartepe'de İbrikdere asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe İbrikdere Mahallesi 13. Sokakta yağmur suyu hattı döşeyerek asfaltlama çalışması yaptıKOCAELİ (İGFA) - ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında bozuk ve yıpranmış yol bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, talep ve ihtiyaç üzerine bir sokağı daha yeniledi.

Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe İlçesi İbrikdere Mahallesi 13. Sokağa yağmur suyu hattı döşeyerek asfaltlama yaptı. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı sokağa ilk olarak bitümlü temel kullanan ve ardından üzerine binder asfalt serimi yapan ekipler, böylece yolun daha uzun ömürlü olmasını sağladı.

YAĞMUR SUYU HATTI DÖŞENDİ

Eskimiş asfaltı trimer makinesi ile kazıyarak söken ekipler, 430 metre uzunluğundaki sokağa 600, 500 ve 400 milimetre çaplarında betonarme borular kullanarak yağmur suyu hattı döşedi. Ardından zemin iyileştirme çalışması yapan ekipler, 2 bin 310 ton binder, 1059 ton bitümlü asfalt, 2 bin 925 ton plent miks temel serimi ile Kartepe İbrikdere Mahallesi 13. Sokağı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.