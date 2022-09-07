Kocaeli Kartepe'de Ataşehir’e mesire alanı

Birçok noktada yeşil alanlar oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres attığı park, bahçe ve mesire alanlarına bir yenisini daha ekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir mesire alanı için çalışma başlattı.

Kartepe Arslanbey Ataşehir’de mesire alanında çalışmaları başladı. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacıyla kullanılan yeşil alan mesire alanı haline getiriliyor. Toplam 16 bin metrekare alanda yapılacak ve bölgeye 10 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracak mesire alanı, çalışmaların ardından vatandaşların hizmetine açılacak. Mesire alanı bölge sakinlerine sosyal aktiviteler için yeni bir alternatif olacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu doğrultuda mesire alanının yanı sıra bölgede tırpan ve temizlik çalışması da yaptı. Otlar ve yabani bitkiler ekiplerce kesilerek temizlendi, çöpler toplandı. Bununla birlikte yürüyüş yollarının sarı kumu atılarak yürüyüş parkurları belirlendi. Aydınlatma hatları da çekildi.

Çalışmalar kapsamında Köseköy Ataşehir Mesire Alanına bin 500 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde yürüyüş yolu yapılacak ve gençler için 28x16 metre ebadında futbol sahası inşa edilecek. 220 metrekare çocuk oyun alanı, 75 m² tuvalet ve mescit binası, piknik masaları, çöp kovaları ve çevre aydınlatması yapılacak. Ataşehir Mesire Alanı içerisinde ayrıca çocuk oyun grubu ve fitness grubu da yer alacak.