Kocaeli Karamürsel’e geçici seyahat kart ofisi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de vatandaşların seyahat kartları işlemleri için geçici seyahat kart ofisi açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için Karamürsel Belediye binasına geçici seyahat kart ofisi açıyor. Karamürsel’deki vatandaşlar için geçici büro ay sonuna kadar hizmet verecek.

Okulların açılmasıyla birlikte seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması ve vatandaşlara kolaylık olması için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geçici seyahat kart ofisi açılıyor.

12 Eylül Pazartesi günü hizmet veremeye başlayacak olan geçici Kocaelikart Seyahat kart ofisi 30 Eylül Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar bu süre içinde indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini İzmit’e gelmeden yapabilecek.