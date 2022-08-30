Kocaeli Karamürsel'de Millet Bahçesi’ne yeni temel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel’e vizyon katacak Millet Bahçesi projesinde restoran binasının temelini attı.KOCAELİ (İGFA) -Yeşile ve doğaya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda Karamürsel’e kazandıracağı Millet Bahçesi Projesi’nde doludizgin ilerliyor.

Vatandaşların sosyal aktivite alanlarını geliştirmeye ve arttırmaya yönelik çalışan Büyükşehir ekipleri, Karamürsel Millet Bahçesi projesinde 300 metrekare alanda hizmet verecek restoran binasının temelini attı. Ekipler aynı zamanda alanın çevre düzenlemelerini de yapıyor.

RESTORAN BİNASININ TEMELİ TAMAM

Büyükşehir, Millet Bahçesi ile Karamürsel’e yeni bir yeşil alan daha kazandırıyor. Millet Kıraathanesi ve sosyal donatılarıyla Karamürsel Millet Bahçesi, vatandaşlar için gerçekleştirilen en güzel projelerden biri olacak. Millet Bahçesi, 11 bin 758 metrekare proje alanı ile Karamürsel’e önemli bir vizyon katacak. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran ekipler, vatandaşların muhteşem bir manzara karşı çayını yudumlayacağı ve yemek yiyebileceği restoran binasının temelini attı.

11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Karamürsel Millet Bahçesi’nde restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak.

7’den 70’e tüm Karamürsel’in faydalanabileceği şekilde projelendirilen ve bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Karamürsel Millet Bahçesi, Karamürsellerin ilk adresi haline gelecek.